Rick and Morty copia o melhor episódio de Black Mirror

O terceiro episódio da sexta temporada de Rick and Morty faz referência a um dos melhores episódios de Black Mirror e ainda reconhece isso.

O seriado animado obteve grande sucesso por causa de como ele brinca com ideias e conceitos já estabelecidos na cultura pop.

Só nessa sexta temporada já vimos uma paródia de Vingadores: Ultimato, outra de Duro de Matar e agora chegou a vez do desenho brincar com Black Mirror.

Intitulado Bethic Twinstinct, vemos Beth e Space Beth se apaixonando, o que deixa Morty e Summer perturbados.

Para descobrir a extensão e a vida útil de seu relacionamento, os dois entram no holodeck de Rick, que permite aos usuários criar uma realidade simulada.

Rick, Morty e Summer se intrometem no casal, que são vistos como idosos, desfrutando de um belo momento em um calçadão enquanto o sol se põe.

“P*ta m*rda, você fez um San Junipero completo aqui?”, Rick exclama enquanto analisa a programação do Holodeck.

Rick está fazendo referência ao episódio de Black Mirror, que é considerado um dos melhores da série de ficção científica.

San Junipero em Rick and Morty

Estrelado por Gugu Mbatha-Raw e Mackenzie Davis, San Junipero é mais lembrado por trocar as visões sombrias do programa sobre tecnologia, enfatizando o poder da conexão e a esperança que podem se manifestar a partir do avanço científico.

O episódio segue duas mulheres, que residem na bela cidade litorânea de San Junipero, onde se apaixonam. A fuga idílica que elas chamam de lar é na verdade uma realidade simulada, onde a consciência de alguém pode viver, mesmo após a morte.

Mais do que apenas uma referência de nível superficial, o mais recente capítulo de Rick and Morty brinca com a ideia de ambos terem a oportunidade de ver como seu amor pode durar, mesmo quando envelhecem.

Em última análise, os dois Beths resolvem suas diferenças e chegam a um entendimento mútuo com Jerry, o que naturalmente traumatiza seus filhos.

Rick and Morty é exibido, no Brasil, pelo HBO Max.

