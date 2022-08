Rick and Morty copia uma das histórias mais icônicas de Dragon Ball

Rick and Morty e Dragon Ball continuam sendo dois dos desenhos mais populares no ocidente. Tendo em vista o impacto do mangá e anime na cultura pop, não vem como grande surpresa que a animação do Adult Swim tenha utilizado uma das histórias da criação de Akira Toriyama.

Na terceira temporada de Rick e Morty, mais especificamente no sexto episódio, Rick e Morty vão para um relaxante spa alienígena depois de sobreviver a uma missão aterrorizante e com risco de vida.

Um dos tratamentos naquele spa eliminou as toxinas dos corpos da dupla principal, incluindo suas características mais tóxicas.

Enquanto Rick e Morty deixaram o spa sentindo-se revigorados e rejuvenescidos, a toxicidade da qual eles livraram seus corpos realmente ganhou vida e se tornaram as encarnações vivas dos lados mais sombrios dos personagens.

Quando as versões tóxicas deles se libertam da prisão em que nasceram, os dois tentam corromper a Terra e tornar tudo e todos tão tóxicos quanto eles.

Como Dragon Ball inspirou Rick and Morty

No capítulo 164 de Dragon Ball Goku procura Kami-sama para perguntar à divindade se ele pode reviver Shenlong e restaurar a magia das Esferas do Dragão depois que Piccolo matou o Dragão Eterno em um capítulo anterior.

Kami-sama concorda em trazer Shenlong de volta à vida, pois ele se sentiu responsável pela morte do Dragão devido ao seu estranho relacionamento com Piccolo.

Como Kami-sama explica neste capítulo, ele e Piccolo já foram um ser, mas para Kami se elevar à posição de um deus, ele precisava remover todos os vestígios de toxicidade e maldade de seu corpo. Este processo resultou no nascimento do vilão Rei Piccolo, que partiu para tentar conquistar o mundo.

As semelhanças entre essas duas histórias são impressionantes e combinam em quase todos os níveis.

Assim como Kami-sama livrou seu corpo dos aspectos mais sinistros de sua personalidade, Rick e Morty também foram limpos de sua toxicidade e, em ambas as circunstâncias, essas partes mais sombrias de si mesmos ganharam vida própria.

Não apenas isso, mas cada uma das contrapartes malignas desses personagens tentam não apenas conquistar o mundo, mas fazer o mundo exatamente como eles são: tóxicos, demoníacos e malignos.

Considerando que eles querem que o resto do mundo se torne igual a eles, fica claro que as versões tóxicas desses personagens estão realmente buscando aceitação e um sentimento de pertencimento.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.