Rick and Morty cria mais um incidente na vida real

A sexta temporada de Rick and Morty já está em exibição e um de seus episódios criou mais um incidente na vida real, na mesma linha do molho Szechuan, que aconteceu anteriormente.

Durante o episódio de estreia da terceira temporada de Rick and Morty em 2017, o passado de Rick foi explorado e uma piada foi feita dizendo que ele deseja o molho Szechuan promocional criado pelo McDonald’s para o lançamento de Mulan da Disney em 1998.

Da mesma forma, o episódio terminou com Rick alegando que obter mais do molho seria todo o seu arco da série. Como tal, essa piada resultou em uma variedade de leilões no eBay por fãs que tentavam obter o molho para si mesmos.

Querendo capitalizar a popularidade, o McDonald’s tentou trazer de volta o molho Szechuan como uma promoção de um dia. No entanto, a demanda superou em muito a oferta, resultando em vários fãs desapontados e irritados, eventualmente motivando o McDonald’s a trazer de volta o molho em maiores quantidades no final daquele ano.

Agora, a sexta temporada de Rick and Morty faz referência à sua própria capacidade de influenciar o drama alimentar da vida real mais uma vez.

Rick and Morty quer sobremesa de volta

No episódio Night Family, os Smiths usam a tecnologia Somnambulator de Rick para que seus subconscientes façam tarefas enquanto dormem.

No entanto, a Família da Noite se cansa do trabalho e começa a revidar, eventualmente assumindo o controle total da Família do Dia até o final do episódio.

Ao acordar, Rick olha online para ver quanto tempo eles estavam dormindo, horrorizado ao descobrir que a empresa de sorvetes Klondike acabou com o sabor Choco Taco, tendo revelado durante o verão que estavam encerrando oficialmente a produção do clássico.

Recebido com gritos de angústia do resto dos membros da família Smith, é bastante claro que os roteiristas de Rick and Morty não querem dizer adeus ao Choco Taco, assim como muitos outros que expressaram sua decepção online e tentaram trazer a sobremesa de volta às lojas.

Parece que Rick and Morty pode estar tentando ver se pode influenciar a Klondike. De qualquer forma, a popularidade e a demanda pelo retorno do Choco Taco provavelmente crescerão graças a essa nova referência, embora ainda haja muito a ser visto.

Dito isto, os fãs já estão usando o episódio Night Family como evidência de que o Choco Taco ainda é uma sobremesa amada que não deve ser tirada de circulação.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.