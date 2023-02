Rick and Morty: Dublador da dupla vai mudar e isso não é um problema

Rick and Morty foi abalado com as acusações contra Justin Roiland, um dos criadores da animação. Acusado de violência doméstica, ele foi demitido do seriado. Ele também dublava a dupla principal, mas a troca dele por outro dublador não é um problema e veremos o porquê disso.

Embora existam todos os tipos de teorias sobre como o seriado explicará a mudança de voz, na realidade, as vozes de Rick e Morty provavelmente não mudarão em nada.

Continua depois da publicidade

As vozes da dupla são icônicas, com todos os tipos de dubladores on-line mostrando que sabem imitar perfeitamente Rick e Morty nas mídias sociais. Então, enquanto Rick e Morty serão reformulados, suas vozes provavelmente soarão exatamente as mesmas.

Muitos espectadores provavelmente não serão capazes de identificar a diferença a menos que vejam os créditos.

Por que mudança de dublador de Rick and Morty não é um problema

Trocar um dublador por outro que copia sua voz, na verdade, é algo que acontece o tempo todo. O dublador Brian Hull assumiu o papel de Adam Sandler como Drácula para Hotel Transilvânia 4, e quase não há diferença.

Isso acontece frequentemente com adaptações para a TV de filmes de animação, como pode ser visto em Os Pinguins de Madagascar, e toneladas de outros programas. Para personagens tão populares como Rick e Morty, a série não deve ter problemas em encontrar um substituto para Justin Roiland.

Isso sem falar que a série é metalinguística, então certamente o assunto deve ser abordado e pode até alfinetar Justin Roiland, que também, supostamente, causava problemas nos bastidores de Rick and Morty.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max.

A 7ª temporada da série segue sem previsão de lançamento.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.