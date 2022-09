Rick and Morty faz referência a God of War; veja

A série Rick and Morty, sucesso do Adult Swin, fez uma referência ao novo jogo da saga God of War.

Com a estreia da sexta temporada na HBO Max no último domingo (4), a série animada retorna com tudo para trazer algumas loucuras de outro mundo.

Em um vídeo promocional em parceria com a PlayStation, a HBO Max revelou um momento onde Rick aparenta ser um grande fã de God of War (via ComicBook).

Ansioso para o novo jogo, Rick leva Morty aos Nove Reinos para pegar o Machado Leviatã, após raspar a cabeça e pintar o rosto de vermelho como Kratos.

Veja o vídeo, abaixo.

Mais sobre a 6ª temporada da série

Rick and Morty é uma série animada criada por Dan Harmon e Justin Roiland, com Roiland sendo a voz de Rick.

“É a sexta temporada e Rick e Morty estão de volta! Recolha onde os deixamos, pior para o desgaste e para baixo em sua sorte. Eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou eles serão varridos em um oceano de xixi!”.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

