Rick and Morty ganha episódio especial antes da 6ª temporada

A sexta temporada de Rick and Morty se aproxima, mas antes da data chegar, o Adult Swim preparou uma surpresa para os fãs ao redor do mundo.

A série animada ganhará um novo episódio imersivo especial. Após um teaser que indica sua história, a emissora anunciou oficialmente que Rick and Morty: Wormageddon será uma nova experiência global para os fãs com 14 cenas personalizadas reveladas em locais especiais ao redor do mundo.

Esses envolvem enormes estátuas mostrando vários personagens lutando contra vermes que saíram do ovo da Cidadela, que vimos nos trailers, e a primeira dessas novas exibições está localizada na Casa de Cultura Jesús Reyes Heroles na Cidade do México.

A estátua retrata a Beth Smith e Supernova lutando contra os vermes.

Adult Swim descreve Rick and Morty: Wormageddon como um “episódio vivo global e caça ao tesouro” que mostrará 14 cenas únicas, que preenchem a lacuna entre os eventos do final da quinta temporada e a sexta.

Essas cenas serão reveladas quase todos os dias até a estreia da sexta temporada em 4 de setembro.

“Enfrentando uma ameaça de destruição global completa, os heróis e anti-heróis de Rick e Morty se unirão contra Wormageddon. Entre a destruição da Cidadela de Ricks no fim da quinta temporada e o começo da sexta, pousa na Terra um misterioso verme alienígena, que pretende dominar o planeta”, diz a sinopse.

Você pode conferir a primeira cena de Rick and Morty: Wormageddon abaixo:

Mais sobre a 6ª temporada da série

Muito aguardada pelos fãs, a nova temporada da série tem data de estreia para o dia 4 de setembro, em um domingo.

Além de anunciar a data para a nova temporada, o Adult Swin divulgou uma sinopse oficial.

“É a sexta temporada e Rick e Morty estão de volta! Recolha onde os deixamos, pior para o desgaste e para baixo em sua sorte. Eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou eles serão varridos em um oceano de xixi!”

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

