Rick and Morty impressiona ao alcançar grande marca

Rick and Morty finalmente voltaram para sua 6ª temporada. Após um ano de espera os fãs assistiram em peso o retorno da série, e a fizeram alcançar várias marcas importantes.

As informações de pontuação da animação vêm direto da Warner Bros. Discovery. De acordo com a companhia a temporada 6 superou outras produções em diversas faixas de público importantes em sua estreia.

Foi o programa mais assistido na tv a cabo no período em que estava passando, além de estar em primeiro lugar em mulheres na faixa de 18-24 anos e homens na faixa de 18-34, não contando apenas com a transmissão de esportes.

E claro, como sua estreia foi no domingo, a animação da Adult Swim deu trabalho para A Casa do Dragão, mas acabou ficando em segundo lugar como programa não esportivo mais assistido do domingo como um todo.

“Teve muita coisa acontecendo neste fim de semana entre ondas de calor, feriados e blockbusters de fantasia, e os fãs ainda compareceram para a melhor sitcom de animação já feita,” disse Michael Ouweleen, presidente da Adult Swim e da Cartoon Network.

Rick and Morty é uma série animada criada por Dan Harmon e Justin Roiland, com Roiland sendo a voz de Rick.

“É a sexta temporada e Rick e Morty estão de volta! Recolha onde os deixamos, pior para o desgaste e para baixo em sua sorte. Eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou eles serão varridos em um oceano de xixi!”.

A nova temporada de Rick and Morty está disponível na HBO Max.

