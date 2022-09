Rick and Morty para sempre? Criador faz declaração ousada sobre a série

A sexta temporada de Rick and Morty chega hoje (04) e temporadas subsequentes já estão garantidas. E parece que há muito pela frente quando o assunto é o popular desenho animado do Adult Swim.

Durante uma entrevista antes da sexta temporada, os criadores de Rick and Morty conversaram com o The Wrap sobre a nova temporada. Foi lá que Justin Roiland admitiu que a série pode durar para sempre, e isso foi feito por design.

Continua depois da publicidade

“Acho que a série pode durar para sempre. O show pode durar o tempo que quisermos”, ele compartilhou.

Adicionalmente, Dan Harmon disse que a longevidade do programa é algo que a equipe criativa se orgulha ao lançar novos arcos e temporadas.

“No que diz respeito à longevidade do seriado, para mim, parece infinito. Essa é a parte mais fácil. E acho que isso pode ser a causa de alguma frustração por parte dos fãs. Eu acho que um bom programa de TV é aquele que dura 1000 episódios”, compartilhou Harmon.

“Você não projeta um avião de papel para pousar em um determinado ponto a uma certa distância para você. Um bom avião de papel é aquele que fica no ar para sempre, e isso é impossível, mas você o dobra de forma que esse seja o objetivo”.

Confira a abertura da sexta temporada de Rick and Morty, abaixo.

Mais sobre a 6ª temporada da série

Muito aguardada pelos fãs, a nova temporada da série tem data de estreia para o dia 4 de setembro, no domingo.

Além de anunciar a data para a nova temporada, o Adult Swim divulgou uma sinopse oficial.

“É a sexta temporada e Rick e Morty estão de volta! Recolha onde os deixamos, pior para o desgaste e para baixo em sua sorte. Eles conseguirão se recuperar para mais aventuras? Ou eles serão varridos em um oceano de xixi!”.

Rick and Morty está disponível na Netflix e HBO Max.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.