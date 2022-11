Rick and Morty resolve um de seus mistérios mais antigo

A série Rick and Morty é um grande sucesso do Adult Swin, que atualmente está exibindo sua sexta temporada. O desenho mostras as aventuras malucas de um cientista e um garoto amedrontado.

Depois de quase seis temporadas completas, finalmente a série conseguiu resolver um de seus mistérios mais antigos, algo que os fãs sempre aguardavam.

“Rick e Morty estão de volta – mais azarados e desgastados do que nunca. Será que eles conseguirão se recuperar para viver mais aventuras? Ou serão varridos em um oceano de xixi?”, descreve a sinopse oficial da 6ª temporada.

Uma das animações mais populares da atualidade, Rick and Morty é uma criação de Justin Holland e Dan Harmon.

Rick Prime é o verdadeiro “Rickest Rick”

Justin Roiland, criador da série, disse que Rick Prime é mais assustador que o Rick C-137, e por isso é chamado e “Rickest Rick”.

O termo é utilizado para dizer que que o Rick Prime consegue ser tão próximo do Rick original. No sentido literal, pode significar um “Rick mais Rick” (via ScreenRant).

“Ele é certamente um Rick mais assustador. Ele é desprovido de empatia. Sinto que nosso Rick que estamos seguindo tem pelo menos um pouco disso… Esse outro Rick é diabólico, superinteligente”, disse o criador.

Roiland ainda comparou a inteligência de Rick Prime com a empatia do Rick C-137, revelando que as duas qualidades não podem coexistir sem comprometer uma à outra.

Como dito anteriormente, Roiland explicou o termo que utiliza, e ainda deu a entender que não há nada de humano em Rick Prime.

“O que isso significa? The Rickest Rick é a definição de ser o Rick mais Rick, então sim, não há nenhuma humanidade”, disse ele.

Ainda na cena de abertura do primeiro episódio, Rick estava bêbado e arrastou Morty para ajudá-lo a montar um dispositivo, antes de vomitar e desmaiar.

Rick sempre foi um personagem manipulador, fazendo sempre a cabeça de Morty para ajudá-lo em suas loucas invenções e aventuras. Ou seja, ele não parece ter um pingo de humanidade certas vezes.

O que deve ter contribuído para Rick ser assim foi a morte de sua esposa, uma tragédia que ele não parece ter superado dentro de si. Ele perdeu sua esposa para uma versão alternativa de si mesmo, com o personagem original sendo ainda mais cínico.

A quinta temporada ainda confirmou que os outros Ricks odeiam o personagem principal por viver com Beth, com eles sentindo vergonha do Rick original.

Porém, na segunda temporada, pode-se dizer que o Rick original foi o mais Rick entre todas as suas versões, visto que ele está disposto a abrir a mão de sua vida pelos outros.

Portanto, o termo pode ser mal aplicado por Roiland, que considera o Rick Prime o mais Rick entre todos, e não o original.

No Brasil, os episódios de Rick and Morty estão disponíveis nos catálogos da Netflix e do HBO Max. A sexta temporada retorna em 20 de novembro.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.