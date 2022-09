Rick and Morty surpreende os fãs com participação especial de astro de Game of Thrones

No episódio de Rick and Morty dessa semana, vemos Rick e Summer em uma aventura confrontando um grupo terrorista. O líder deles é um grande fã do filme Duro de Matar, tendo até escrito um livro sobre o assunto, e é dublado por ninguém menos que o astro de Game of Thrones, Peter Dinklage.

A série, que pretende voltar ás raízes nessa temporada, fez um episódio digno de Duro de Matar, com direito a Summer fazendo o papel de John McClane, deixando o personagem de Dinklage irritado com tudo que ela acaba fazendo errado.

Rick and Morty adora esse tipo de surpresa, e algo assim já no segundo episódio da temporada nos faz perguntar o que mais os criadores tem na manga para este ano.

Por mais que as referências do episódio já sejam realmente ótimas, foi a participação de Dinklage que roubou a cena e pegou os fãs de surpresa. Confira alguns dos tweets da reações do público sobre o assunto:

A reação do público

Um fã comentou: “É a voz do Peter Dinklage em Rick and Morty?”.

Outro fã comentou a ótima tensão entre personagens de A Casa do Dragão e completou falando: “Peter Dinklage sendo ator convidado em Rick and Morty? 10/10”.

“Peter f*dendo Dinklage em Rick and Morty, vamos lá!” tuitou outro espectador.

Uma fã admitiu que não tinha percebido: “Tive que reassistir Rick and Morty quando eu vi o Peter Dinklage nos créditos e COMO EU PERDI A PRIMEIRA VEZ?!”.

O episódio com participação de Dinklage já está disponível na HBO Max.

