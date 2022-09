Rick and Morty tira sarro de Liga da Justiça de Zack Snyder

Rick and Morty não perdeu a oportunidade de tirar sarro da Liga da Justiça de Zack Snyder no segundo episódio da 6ª temporada.

Tendo que esperar mais de um ano para fazer piada sobre o assunto, já que a temporada 5 da animação já estava em produção antes do lançamento do Snyder Cut.

No novo episódio temos uma revisita ao jogo Roy: A Life Well Lived, que Morty jogou na segunda temporada da série no fliperama Blips and Chitz. Mas dessa vez o local é atacado por um grupo de aliens terroristas no estilo Duro de Matar.

Por conta de uma instabilidade na energia a mente de Morty se divide dentro do jogo e Rick precisa entrar para salvá-lo, mas para isso o cientista louco precisa convencer um mundo digital de bilhões de pessoas a se juntarem a uma só.

As coisas só dão certo quando Rick promete manter 8% da mente do morty dentro do jogo, já que pela lógica dele, a Liga da Justiça de Zack Snyder provou que perder 8% de algo não é tão ruim, já que “8% do Snyder Cut foi o Batman sonhando.”

Rick está certo?

A Liga da Justiça Snyder Cut possui quatro horas de duração, e nos últimos 15 minutos vemos um futuro distópico para o universo DC, após a Terra ser conquistada por Darkseid.

É revelado que toda essa sequência é apenas um sonho premonitório de Bruce Wayne, parecido com as visões do personagem em Batman v Superman. As sequências de sonho do Batman ficaram perdidas por claramente fazerem parte de uma trama mais complexa que dificilmente verá a luz do dia.

Então, na piada de Rick, o sonho é só um material extra aleatório dos filmes do Snyder. E aliás, 15 minutos são cerca de 6% dos 242 que o longa apresentou, mas nem tudo nesse tempo foi sonho do Batman.

Rick and Morty e o Snyder Cut estão disponíveis na HBO Max.

