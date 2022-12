Rick and Morty: Tudo o que sabemos sobre a 7ª temporada

Rick and Morty é, definitivamente, uma das animações mais populares da atualidade. Com a estreia do final bombástico da 6ª temporada, os fãs querem saber: quando chegam os episódios do sétimo ano? E, ainda mais importante: o que acontecerá com Rick, Morty e companhia na próxima temporada da série?

“Rick e Morty estão de volta – mais azarados e desgastados do que nunca. Será que eles conseguirão se recuperar para viver mais aventuras? Ou serão varridos em um oceano de xixi?”, descreve a sinopse oficial da 6ª temporada de Rick and Morty no HBO Max.

Rick and Morty é uma criação de Justin Holland e Dan Harmon. Indicada a 2 prêmios Emmy e vencedora de dois Annie Awards, a série animada é distribuída internacionalmente pela Warner Bros.

Mostramos abaixo tudo que já se sabe sobre a já confirmada 7ª temporada de Rick and Morty; confira.

Rick and Morty terá 7ª temporada?

Pouco se sabe sobre a 7ª temporada de Rick and Morty, mas uma coisa é certa: a animação ganhará novos episódios no HBO Max.

A 6ª temporada de Rick and Morty literalmente confirma a produção do sétimo ano. O personagem título quebra a quarta parede para conversar com os espectadores e dizer que o futuro da série está garantido.

Além disso, a série está longe de alcançar o número de episódios encomendados pelo Adult Swim em 2018.

Em outras palavras, os fãs não precisam se preocupar: Rick and Morty ganhará uma 7ª temporada em breve.

Data de estreia da 7ª temporada de Rick and Morty

A 7ª temporada de Rick and Morty ainda não teve a data de estreia divulgada – mas a equipe do Adult Swim já compartilhou algumas pistas sobre o lançamento.

Durante o Adult Swim Festival, realizado em 2020, Dan Harmon revelou que a 7ª temporada de Rick and Morty estava “em produção”.

Na época, Rick and Morty lançava sua 5ª temporada. Logo, a 7ª temporada pode seguir o modelo dos episódios anteriores e estrear um ano após o final do sexto ano.

O último episódio da 6ª temporada de Rick and Morty, vale lembrar, foi exibido em 11 de dezembro de 2022.

Sendo assim, os próximos episódios de Rick and Morty podem estrear no final de 2023.

De que fala a 7ª temporada de Rick and Morty?

A 6ª temporada de Rick and Morty faz um ótimo trabalho ao introduzir a trama que será abordada no sétimo ano.

No episódio final, Rick diz que a 7ª temporada será ambientada logo após os eventos do sexto ano – com a dupla titular explorando os confins da galáxia para encontrar Rick Prime.

Enquanto a 7ª temporada de Rick and Morty não estreia, você pode conferir todos os episódios da série no HBO Max.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.