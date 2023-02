Rick e Michonne se reúnem em fotos de derivada de The Walking Dead

Começaram as filmagens da nova série derivada de The Walking Dead, focada no casal Rick e Michonne. Para comemorar o início da produção, o canal americano AMC divulgou fotos de bastidores, que mostram a reunião dos personagens.

Confira abaixo:

Bastidores da minissérie sobre Rick e Michonne

Tudo o que sabemos sobre a série

Ainda não há título nem detalhes sobre o novo spin-off de The Walking Dead.

A sinopse de Rick & Michonne promete uma “história de amor épica de dois personagens mudados por um mundo diferente”.

A minissérie, sem data de estreia definida, terá 6 episódios.

The Walking Dead Rick e Michonne se reúnem em fotos de derivada de The Walking Deadpode ser assistida no Brasil pelo Star+.

