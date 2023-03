Rick explora nova comunidade em vídeo de spin-off de The Walking Dead

As filmagens da nova série de The Walking Dead, focada no casal Rick e Michonne, já começaram e parece que veremos novas comunidades no spin-off.

Um vídeo compartilhado no Twitter mostra Rick Grimes (Andrew Lincoln) andando pelo que parece ser uma comunidade diferente, com estandes.

Continua depois da publicidade

Tendo em vista que a sinopse completa da série ainda não foi divulgada, tudo é possível. Teremos de aguardar para saber o que esperar da trama.

Confira abaixo:

Tudo o que sabemos sobre a série

Ainda não há título nem detalhes sobre o novo spin-off de The Walking Dead.

A sinopse de Rick & Michonne promete uma “história de amor épica de dois personagens mudados por um mundo diferente”.

A minissérie, sem data de estreia definida, terá 6 episódios.

The Walking Dead pode ser assistida no Brasil pelo Star+.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.