Rick Grimes de The Walking Dead está na “mais assustadora” série da Netflix; saiba mais

Nada melhor do que passar o Halloween curtindo uma das produções mais assustadoras da Netflix, certo? “The Murmuring”, o último episódio de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro traz um presente especial para os fãs de The Walking Dead. Afinal, o capítulo tem Andrew Lincoln – o Rick Grimes – no elenco.

O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro é uma antologia. Ou seja: cada episódio conta uma história diferente. O elenco da série conta com astros de Harry Potter, Game of Thrones, As Panteras e muito mais.

“Macabra e deslumbrante, esta coleção de terror conta com oito histórias arrepiantes e cheias de pesadelos grotescos que foram selecionadas por Guillermo del Toro”, afirma a sinopse oficial de O Gabinete de Curiosidades.

Revelamos abaixo tudo que os fãs de The Walking Dead precisam saber sobre o elenco e a participação de Andrew Lincoln em “The Murmuring”, o episódio final de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro.

Para astro de The Walking Dead, “The Murmuring” é o episódio mais assustador de O Gabinete de Curiosidades

De acordo com Andrew Lincoln, “The Murmuring” é “o mais assustador, sinistro e aflitivo” episódio de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro.

Antes de reprisar sua performance como Rick Grimes em um aguardado spin-off de The Walking Dead, o ator retorna à TV no episódio final da antologia de terror da Netflix.

“The Murmuring” tem direção de Jennifer Kent – cineasta australiana que conquistou fãs no mundo inteiro com o assustador Babadook. A trama do episódio é baseada em uma história original escrita pelo próprio Guillermo del Toro.

Na antologia, Lincoln interpreta Edgar, um pai enlutado que, junto com a esposa Nancy, trabalha no departamento de Ornitologia (estudo de pássaros) da Universidade de Cornell.

“Quando ouvi o nome de Guillermo del Toro, passei a levar tudo muito a sério. Posso dizer o mesmo sobre Jennifer Kent. Fiquei muito animado, já que Babadook é um filme excelente”, comentou o ator em um papo com a Netflix.

Na entrevista, Lincoln também afirmou ter um apreço especial por filmes, séries e histórias de terror.

“Sou um grande fã do gênero, em geral. Quer dizer, vocês estão conversando com um cara que matou milhares de zumbis”, brincou o ator.

Além de Andrew Lincoln, o elenco de “The Murmuring” é liderado por Essie Davis. A atriz australiana é uma colaboradora de longa data da cineasta Jennifer Kent, tendo protagonizado Babadook.

Na TV, Davis é conhecida por uma pequena participação em Game of Thrones e por liderar a série de mistério Miss Fisher’s Murder Mysteries.

“Ela é uma atriz extraordinária, genuína, poderosa e corajosa. E além de tudo isso, também é uma comediante!”, descreveu Andrew Lincoln.

“The Murmuring” e “The Viewing”, os últimos dois episódios de O Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro serão lançados pela Netflix nesta sexta-feira, 28 de outubro.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.