Rivais mesmo? Chefe de A Casa do Dragão diz o que acha de Os Anéis de Poder

O ano de 2022 realmente está sendo um sonho para os fãs de fantasia medieval, com duas das maiores franquias do gênero se rivalizando nas telas. Os Anéis de Poder e A Casa do Dragão estão sendo comparadas desde o lançamento, e o showrunner da série da HBO falou sobre o assunto.

Após o lançamento do 8º episódio do prelúdio de Game of Thrones, o The Wrap publicou uma entrevista com Ryan Condal, produtor executivo da série, falando sobre essa rivalidade.

Condal explicou como as estreias quase simultâneas das duas séries pode acabar sendo algo positivo tanto para Casa do Dragão quanto para Os Anéis de Poder.

“Eu li O Senhor dos Anéis, O Silmarillion e O Hobbit várias vezes quando estava crescendo. Eu vi os filmes de Peter Jackson diversas vezes nos cinemas. Eu amo tudo aquilo, eu amo fantasia, e francamente, eu quero viver em um mundo onde tenha espaço para todas essas coisas existirem se forem boas. Eu acho que a necessidade por mais ficções científicas/fantasias caras e bem feitas na televisão, é tudo que nós, nerds, queremos.”

O showrunner parece ver espaço para essas, e até mais obras do gênero, na televisão. Deixando a entender que duas séries como essa andando juntas, podem aumentar não apenas o público de produções do gênero, mas também a demanda pela qualidade dessas produções.

A rivalidade entre A Casa do Dragão e Os Anéis de Poder faz sentido?

É difícil realmente definir uma rivalidade entre as obras de George R.R. Martin e J.R.R. Tolkien, sendo que o próprio Martin já assumiu ter bebido na fonte das obras da Terra-Média para criar a seu próprio mundo.

Ambas as obras são lados bem diferentes de uma mesma moeda, e por mais que estejam tendo lançamentos semanais no mesmo período, não é bem verdade que se alguém estiver assistindo Os Anéis de Poder, automaticamente não verá o novo episódio de A Casa do Dragão. Condal dá sua opinião no assunto:

“Eu não acho que alguém assistir Os Anéis de Poder significa que eles não vão assistir A Casa do Dragão, eu não vejo isso desta forma. Eu vejo que uma alimenta a outra, e eu acho que, com mais qualidade de produções do gênero na televisão, mais o público geral que não estaria predisposto a assistir isso, será atraído.”

Sendo um fã do otimismo da Terra-Média, ou da realidade cruel de Westeros, uma coisa é fato, é um momento ótimo para ser fã de obras de fantasia.

O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder tem episódios novos toda sexta-feira ne Prime Video, já A Casa do Dragão tem episódios lançados todo domingo no HBO Max.

