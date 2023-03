Riverdale: Divulgado pôster da 7ª temporada

A 7ª e última temporada de Riverdale ganhou um pôster. Vintage, a arte reúne o elenco da série.

A temporada final mostrará os personagens presos em 1950 com Jughead tentando fazer seus amigos acreditarem que todos eles são do futuro. No passado, Kevin Keller (Casey Cott) está namorando Betty, Veronica é uma estrela de Hollywood que acaba de chegar à cidade, e Archie está noivo de Cheryl Blossom.

Confira o cartaz do filme:

Pôster da 7ª temporada de Riverdale

A sétima e última temporada se passará em 1950, seguindo os principais personagens em uma época bem diferente nos Estados Unidos e retornando ao ensino médio.

“Uma versão subversiva de Archie, Betty, Veronica e seus amigos, explora o surrealismo da vida em uma pequena cidade e mostra a estranheza que se esconde atrás da fachada saudável de Riverdale”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, entre outros nomes.

A sétima temporada de Riverdale estreia em 29 de março nos EUA. No Brasil, a série está disponível na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.