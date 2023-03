Riverdale: Fãs de ‘Barchie’ serão “bem servidos” na 7ª temporada

A sétima e última temporada de Riverdale terá muito mais de Betty e Archie, promete Lili Reinhart.

A série vai voltar aos anos 1950, com os atores voltando a interpretar adolescentes, algo que Reinhart comentou sobre à EW.

“É como uma piada eu interpretar uma adolescente, eu tenho que rir”, disse Reinhart, que tem 26 anos, à EW. “Não de uma maneira ruim, mas nenhum de nós parece ter 17 anos. Mas tem sido divertido se inclinar para a inocência. Você percebe que, mesmo com seu corpo e maneirismos, você está brincando com a estranheza de ser um adolescente.”

Um novo lado de Betty também vem com um novo lado de ‘Barchie’, nome do casal Betty x Archie.

“Eu vejo todos os fãs de Barchie falando no Twitter e no Instagram, e vocês vão ser bem servidos”, diz Reinhart. “Há muito Barchie, e tem sido tão divertido filmar com KJ [Apa] na última temporada. Acabamos de gravar uma cena ontem e ele me fez chorar por causa de quão bom ele estava nela. Isso é definitivamente um círculo completo. Filmamos uma cena em frente à casa de Betty no outro dia. Há muitos momentos doces e nostálgicos ao longo da última temporada.”

A sétima e última temporada se passa em 1950, seguindo os principais personagens em uma época bem diferente nos Estados Unidos e retornando ao ensino médio.

“Uma versão subversiva de Archie, Betty, Veronica e seus amigos, explora o surrealismo da vida em uma pequena cidade e mostra a estranheza que se esconde atrás da fachada saudável de Riverdale”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, entre outros nomes.

A sétima temporada de Riverdale está em exibição nos EUA. No Brasil, a série está disponível na Netflix.

