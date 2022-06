Riverdale: Revelado futuro de Archie e Betty na série

Roberto Aguirre-Sacasa, showrunner de Riverdale, Roberto Aguirre-Sacasa, comentou sobre o futuro do relacionamento entre Archie e Betty na série.

No ar desde 2017, a série adolescente baseada nas HQs da Archie Comics está se aproximando do fim, já que a sétima temporada, prevista para o ano que vem, será a última do programa.

Archie e Betty começaram um relacionamento ao longo das duas temporadas anteriores e, em entrevista recente ao TVLine, Aguirre-Sacasa fala sobre o que os fãs podem esperar dos pombinhos.

“Eu diria que eles estão no terreno mais sólido que já estiveram. É engraçado dizer em um episódio musical, mas minha cena favorita é a última cena com KJ [Apa] e Lili [Reinhart]. Eles a tocam. tão lindamente, e eu sinto que eles chegaram a um ótimo, ótimo lugar. Eles estão em terra firme. Eu não acho que este é o fim de Betty lidando com todos os seus traumas emocionais e psicológicos, ansiedade e medo sobre quem ela foi preparada para ser por seu pai e como ela foi iluminada por Alice, mas em termos de seu relacionamento com Archie, acho que ela está permitindo que isso prospere e ela não duvide tanto.”

O próximo episódio de Riverdale vai ao ar em 26 de junho.

KJ Apa revela opinião sobre fim de Riverdale

O astro KJ Apa, que vive o protagonista Archie, já havia prometido um final chocante para a série e voltou a comentar sobre esse desfecho, considerando ser o momento certo para acabar.

“Eu me sinto triste, sabe, vai ser muito difícil dizer adeus a Archie, Riverdale, aos sets, à nossa equipe”, disse Apa ao Entertainment Tonight.

“Criamos tantas memórias neste show, tanto para nós mesmos quanto para os fãs, então vai ser difícil”. Apa acrescentou: “Eu acho que é o momento certo para acabar. Todas as grandes coisas têm que chegar ao fim. Eu me sinto bem com isso”.

No Brasil, a série está disponível na Netflix.

Sobre o autor Karol M. Graduada em Letras: Português e Inglês, sou viciada em dramas coreanos, k-pop, animes, livros e Harry Potter, com espaço ainda para filmes de animação e romances clichês. Escrevo sobre tudo o que amo desde que me conheço por gente.