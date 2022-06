Riverdale: Sabrina retorna em trailer da 6ª temporada

A personagem Sabrina retorna em trailer da sexta temporada de Riverdale.

O canal CW divulgou o trailer do episódio 19 da série adolescente, e mostra Kiernan Shipka retorna coo Sabrina Spellman (via ScreenRant).

Após O Mundo Sombrio de Sabrina ser cancelada, a personagem conseguiu fazer aparições em Riverdale, pois as séries estão presentes no universo da Archie Comics.

Riverdale está expandindo e adicionou o conceito multiverso, para explorar seu potencial. Além disso, a aparição de Sabrina deve expandir ainda mais as bruxas na série.

Em “The Witches Of Riverdale”, Sabrina Spellman chega após Percival Pickens, causando a morte de vários primogênitos durante o casamento de Toni Topaz e Fangs Fogarty.

Veja o trailer, abaixo.

KJ Apa revela opinião sobre fim de Riverdale

O astro KJ Apa, que vive o protagonista Archie, já havia prometido um final chocante para a série e voltou a comentar sobre esse desfecho, considerando ser o momento certo para acabar.

“Eu me sinto triste, sabe, vai ser muito difícil dizer adeus a Archie, Riverdale, aos sets, à nossa equipe”, disse Apa ao Entertainment Tonight.

“Criamos tantas memórias neste show, tanto para nós mesmos quanto para os fãs, então vai ser difícil”. Apa acrescentou: “Eu acho que é o momento certo para acabar. Todas as grandes coisas têm que chegar ao fim. Eu me sinto bem com isso”.

No Brasil, a série está disponível na Netflix.

