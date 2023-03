Riverdale: Trailer da 7ª temporada mostra personagens presos no passado

A 7ª e última temporada de Riverdale teve seu trailer oficial divulgado.

O trailer mostra os personagens presos em 1950 com Jughead tentando fazer seus amigos acreditarem que todos eles são do futuro. No passado, Kevin Keller (Casey Cott) está namorando Betty, Veronica é uma estrela de Hollywood que acaba de chegar à cidade, e Archie está noivo de Cheryl Blossom.

Confira o vídeo abaixo:

Mais sobre Riverdale

A sétima e última temporada se passará em 1950, seguindo os principais personagens em uma época bem diferente nos Estados Unidos e retornando ao ensino médio.

“Uma versão subversiva de Archie, Betty, Veronica e seus amigos, explora o surrealismo da vida em uma pequena cidade e mostra a estranheza que se esconde atrás da fachada saudável de Riverdale”, diz a sinopse da série.

O elenco da série conta com KJ Apa, Camila Mendes, Lili Reinhart, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, entre outros nomes.

A sétima temporada de Riverdale estreia em 29 de março nos EUA. No Brasil, a série está disponível na Netflix.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.