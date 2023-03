Robert De Niro vai estrear na TV em série da Netflix

Robert De Niro fará sua estreia como protagonista de série de TV em Zero Day, nova minissérie de conspiração da Netflix. As informações são do Hollywood Reporter.

A descrição da minissérie de seis episódios questiona: “Como encontramos a verdade em um mundo em crise, aparentemente dilacerado por forças fora de nosso controle? E em uma era repleta de teorias da conspiração e subterfúgios, quanto dessas forças são produtos de nossas próprias ações, talvez até de nossa própria imaginação?”.

Zero Day foi criada por Eric Newman, showrunner de Narcos, Noah Oppenheim, ex-presidente da NBC, e Michael S. Schmidt, escritor do New York Times. Newman e Oppenheim também escreveram o seriado.

Linka Glatter (Homeland, Mad Men) dirigirá todos os seis episódios.

“Sou fã de longa data de Robert De Niro”, disse Newman em um comunicado. “Tê-lo como parceiro de produção e estrela nesta série está além dos meus sonhos mais loucos. E Lesli Linka Glatter dirigiu muitos dos meus episódios favoritos da televisão; ela foi nossa primeira escolha clara para dirigir esta série. Sou grato à Netflix por sua fé e apoio contínuos e emocionado por fazer negócios com a incrível equipe criativa de Noah, Lesli e Jonathan [Glickman, também produtor executivo] nesta série oportuna (e assustadora)”, finalizou.

Não há mais detalhes nem previsão de estreia para Zero Day.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.