Robert Downey Jr aparece irreconhecível no set de série da HBO

Robert Downey Jr, o Homem de Ferro nos filmes da Marvel, apareceu irreconhecível no set de The Sympathizer, minissérie que está filmando para a HBO.

Nas imagens, divulgadas pelo New York Post, o ex-astro do MCU é visto com uma peruca ruiva encaracolada e aparentemente está usando alguma maquiagem que o faz parecer muito mais velho.

Confira:

Robert Downey Jr. spotted looking unrecognizable as balding redhead https://t.co/0jOiE7eD3y pic.twitter.com/b4b7HgfTkx — New York Post (@nypost) January 12, 2023

Baseada no romance homônimo de Viet Tanh Nguyen, vencedor do Prêmio Pulitzer de 2016, The Sympathizer é descrita como um thriller de espionagem. A minissérie gira em torno de um homem meio francês e meio vietnamita que serviu como espião para as forças comunistas durante os últimos dias da Guerra do Vietnã e, depois disso, é exilado em Los Angeles, onde é incorporado a uma comunidade de refugiados vietnamitas.

Robert Downey Jr recebeu um salário astronômico para estrelar a atração, tendo recebido US$ 2 milhões por episódio.

Park Chan-wook, aclamado cineasta coreano responsável pelo clássico Oldboy, serve como um dos showrunners de The Sympathizer e também dirige três dos sete episódios da série.

The Sympathizer ainda não tem previsão de estreia.

