Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível ganha trailer na Netflix

A Netflix revelou o trailer oficial de Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível, novo stand-up do streaming.

O comediante conhecido por diversos shows pelo Brasil, Marques se consolidou como um dos maiores humoristas do país.

Continua depois da publicidade

Agora, o humorista vai abordar diversos assuntos para o público que o acompanha na plateia, e promete divertir os espectadores com muitas risadas (via Netflix Brasil).

Neste especial de stand-up, Marques conta a história de uma viagem bem bizarra para Fernando de Noronha, fala sobre seus traumas e outros temas.

Veja o trailer, abaixo.

Comediante de sucesso

Rodrigo Marques, apesar do diploma de jornalista, está no stand-up comedy desde 2008, e é conhecido pelo programa A Culpa pé do Cabral.

O artista apresenta o programa do Comedy Central junto com Thiago Ventura, Fabiano Cambota, Rafael Portugal e Nando Viana.

Rodrigo Marques: O Inimigo do Nível chega à Netflix em 6 de setembro

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.