Rosario Dawson fala sobre futuro de Ahsoka em Star Wars

Rosario Dawson, que interpreta Ahsoka Tano nas séries de Star Wars, apareceu pela primeira vez na franquia através da segunda temporada de The Mandalorian e, agora, se prepara para estrelar sua própria série, criada por Dave Filoni e Jon Favreau.

A personagem foi introduzida através do filme animado Star Wars: The Clone Wars como uma Padawan de Anakin Skywalker que tem laços fortes com a família, e recentemente passou a aparecer também nas produções em live-action de Star Wars.

Sua série solo mostrará Ahsoka em sua própria missão, caçando o Grande Almirante Thrawn enquanto busca Ezra Bridger, o Cavaleiro Jedi desaparecido.

A série de Ahsoka ainda nem estreou, mas os fãs já ficaram ansiosos para descobrir o que será do futuro da personagem e, em entrevista recente à Vanity Fair, a atriz parece esperançosa:

“[Fui escolhida] não apenas porque tenho a idade certa, não apenas porque tinha o visual certo, mas [porque] sou conhecida por ser incrivelmente comprometida. Essa oferta, eles sabiam, poderia ressoar com alguém como eu. Estou nesta indústria a longo prazo. Estou nesse tipo de narrativa que importa. […] Enquanto eles me quiserem, e enquanto for possível, eu estarei dentro.”, afirma Rosario Dawson.

Ahsoka estreia em algum momento de 2023 no Disney+.

