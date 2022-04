Roteirista de Cavaleiro da Lua revela influências de Capitão América na série

O roteirista de Cavaleiro da Lua, Beau DeMayo, revelou que a série do Disney+ tomou como inspiração os filmes do Capitão América, especialmente O Soldado Invernal e Guerra Civil.

‎Em uma entrevista recente ao ‎‎The Direct‎‎, DeMayo falou sobre o precedente estabelecido por projetos anteriores do MCU e como ele influenciou ‎‎O Cavaleiro da Lua‎‎.

Em particular, os filmes do ‎‎Capitão América ‎‎foram usados para medir a abordagem da série à violência.

‎”Eu acho que se você olhar para o Capitão América, especialmente para Guerra Civil, e Soldado Invernal, e como a violência nesses filmes foi abordada, verá algo próximo Cavaleiro da Lua. Não vemos ossos sendo quebrados ou rostos cortados como em Cavaleiro da Lua. Mas eles mostram pessoas que estão claramente canalizando trauma emocional através dos socos”, disse o roteirista de Cavaleiro da Lua.

“Acho que isso nos deu um certo grau de conforto para saber que podemos levar Cavaleiro da Lua para um lugar que sentimos como se honrássemos o espírito dos quadrinhos… Nos disseram que podemos chegar ao nível de violência do Capitão América, e ficamos por aí”, continuou o roteirista.

Oscar Isaac é o protagonista de Cavaleiro da Lua

“Cavaleiro da Lua acompanha Steven Grant, um gentil e educado funcionário de uma loja de souvenir, que é atormentado com apagões e memórias de outra vida. Steven descobre que tem transtorno dissociativo de identidade e divide o corpo com o mercenário Marc Spector. À medida que os inimigos de Steven/Marc se voltam para eles, ambos devem navegar em suas complexas identidades enquanto mergulham em um mistério mortal entre os poderosos deuses do Egito”, diz a sinopse oficial da série.

Cavaleiro da Lua conta com Jeremy Slater como showrunner. Ele escreveu o filme de Death Note da Netflix, o Quarteto Fantástico de 2015 e alguns episódios de The Umbrella Academy.

O elenco é formado por Oscar Isaac, Ethan Hawke, Gaspard Ulliel, F. Murray Abraham, May Calamawy, Fernanda Andrade, Ann Akinjirin, Díana Bermudez e Sofia Danu. Ao todo, a série terá seis episódios.

Cavaleiro da Lua lança os episódios semanalmente às quartas no Disney+. Clique aqui para assinar o Disney+ e assistir aos filmes e séries da Marvel.