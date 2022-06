Roteirista de Lanterna Verde tem boas notícias sobre série do HBO Max

O roteirista da série Lanterna Verde, muito aguardada pelos fãs, tem boas notícias sobre o projeto em desenvolvimento para o HBO Max.

Marc Guggenheim, conhecido por séries do Arrowverso, trouxe uma atualização sobre a série, que vem sendo desenvolvida desde 2019. Ele confirmou que o roteiro está sendo finalizado, e não é o escritor principal da série. A informação é do Screen Rant.

“Em primeiro lugar, acho importante notar que não estou comandando este show. Então, eu tenho ainda menos licença do que o normal para falar sobre isso… Eu gostaria de poder falar sobre isso. É um projeto muito, muito legal”, disse o roteirista. “É obviamente muito próximo e querido ao meu coração… Posso dizer que estou – é engraçado, estou trabalhando hoje, na verdade, no esboço para o final da temporada”.

A produção da série é lenta, muito por conta da pandemia do COVID-19 em 2020, que atrasou o projeto. Embora a falta de atualizações preocupe os fãs, a série ainda está nos planos da DC, bem como um filme sobre a Tropa dos Lanternas Verdes.

O novo projeto do HBO Max ainda não tem uma data para começar com suas filmagens, segundo o ator Jeremy Irvine, mas com o roteiro sendo concluído, a produção pode começar ainda neste ano.

Muito mais do Lanterna Verde por vir

A série live-action para o HBO Max não é o único projeto que o Lanterna Verde terá. Uma animação se passando no novo universo pós Liga da Justiça: Guerra de Apokolips, Green Lantern: Beware My Power, está agendado para estrear em 26 de julho. Desta vez, John Stewart será o destaque. Além disso, o filme sobre a Tropa dos Lanternas Verdes ainda está em desenvolvimento.

“Lanterna Verde reinventa a propriedade DC clássica através de uma história que abrange décadas e galáxias, começando na Terra em 1941 com o primeiro Lanterna Verde, o agente secretamente gay do FBI Alan Scott, e em 1984, com o arrogante macho alfa Guy Gardner e a meio alienígena Bree Jarta. Eles serão acompanhados por uma infinidade de outros Lanternas – de favoritos dos quadrinhos a heróis nunca antes vistos”, diz a sinopse oficial a série.

O HBO Max encomendou 10 episódio com cerca de 1 hora cada. Seth Grahame-Smith ficará responsável por ser o showrunner e roteirista junto com Marc Guggenheim. Lee Toland Krieger vai dirigir. Até o momento, Jeremy Irvine foi escalado como Alan Scott e Finn Wittrock será Guy Gardner.

Lanterna Verde não tem previsão de lançamento no HBO Max.

