Roteirista de Mulher-Hulk diz qual herói a Marvel barrou

A roteirista de Mulher-Hulk, Jessica Gao, revelou que a Marvel barrou alguns personagens na série, e um herói bem específico.

Em entrevista, Gao comentou sobre os diversos personagens que gostariam de usar. No entanto, envolvia uma questão de direitos, ou que a Marvel possuía planos e barrou.

A escritora ainda disse que a sala de roteiristas contava com muitos fãs do Homem-Aranha. Mas, os direitos do personagem com a Sony não permitiram o Cabeça de Teia de aparecer na série (via ScreenRant).

“Havia muitos personagens que eram dos quadrinhos que não podíamos usar por causa de uma questão de direitos, ou havia algumas vezes em que era porque a Marvel… tudo o que eles diziam era que tinham outros planos”, disse ela.

“O único personagem do MCU que realmente chateou muitos escritores em nossa sala que não pudemos usar foi o Homem-Aranha e qualquer um envolvido – como no universo do Homem-Aranha. Porque tínhamos tantos fãs do Homem-Aranha na sala”, revelou.

Nova série da Marvel

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis acompanha a história de Jennifer Walters, a prima de Bruce Banner, o Hulk.

Diferente do que inicialmente acontecia com Bruce Banner, Jennifer Walters consegue manter o controle da sua personalidade quando se transforma na Mulher-Hulk.

Isso permite que ela continue trabalhando como advogada. Embora muita gente não a conheça, a Mulher-Hulk é uma clássica personagem dos quadrinhos da Marvel.

Mulher-Hulk: Defensora de Heróis chega ao Disney+ em 18 de agosto.

