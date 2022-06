Roteirista de Obi-Wan Kenobi explica por que série foca em Leia e não em Luke

Alerta de spoilers

As prévias de Obi-Wan Kenobi davam a entender que a série teria como foco o personagem titular e Luke Skywalker, mas esse não é bem o caso. Ao invés disso, o seriado do Disney+ mostra o Mestre Jedi junto de Leia Organa.

O roteirista Joby Harold explicou a decisão de se concentrar na jovem princesa em vez de seu irmão fazendeiro em uma entrevista ao IndieWire.

“Lucasfilm escondeu o jogo e com razão, isso tornou uma coisa muito divertida de assistir”, disse ele. “Leia sempre fez parte da conversa, acredito desde o início. O que seria importante o suficiente para que Obi-Wan deixasse Luke? Eu não conseguia pensar em nada além dela”.

“Acho que essa conversa começou há muito tempo. , e com razão, porque ela e Luke têm a mesma importância dentro do plano geral. Por que não trazer essa conversa para a série e desafiar Obi-Wan com essa realidade? Ela é importante. Ela é tão importante, então isso torna bastante dramático e interessante como um apelo à ação.”

Obi-Wan Kenobi é a nova série de Star Wars

Ewan McGregor volta para o papel de Obi-Wan Kenobi, o mesmo que teve nos filmes prelúdio de Star Wars. O seriado, que será do Disney+, pretende contar o que acontece entre esses longas citados e a trilogia clássica da saga.

Além de ter Hayden Christensen voltando como Darth Vader, o elenco traz diversos nomes conhecidos de Hollywood, como Sung Kang, de Velozes e Furiosos, Rupert Friend, de Homeland, e Joel Edgerton.

O seriado segue a vida do amado jedi dez anos depois dos eventos de Star Wars: A Vingança dos Sith. Assim, os fãs saberão o que acontece com Kenobi até a trilogia clássica, quando o Jedi treina Luke Skywalker.

O mesmo vale para Darth Vader. Os fãs devem, assim, ver um vilão em formação durante a série de Star Wars.

Uma curiosidade é se a série pode mostrar um Luke criança. Apesar de Kenobi demorar para encontrar o aprendiz, o jedi sempre esteve vigiando, mesmo de longe, o filho de Anakin.

Obi-Wan Kenobi já está em exibição no Disney+ . Clique aqui para assinar o serviço de streaming.

