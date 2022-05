Roteirista de Rick and Morty traz boas notícias para os fãs

Rick and Morty exibiu a quinta temporada em 2021, mas parece que o progresso da série já está bem mais adiantado do que o esperado.

O roteirista Rob Schrab publicou no Twitter que os roteiros da oitava temporada já começaram a ser escritos, com a sala de roteiristas já reunida para tal.

Continua depois da publicidade

“A sala de roteiristas da oitava temporada de Rick and Morty COMEÇA AGORA”, tuitou Schrab.

Dito isso, não quer dizer que veremos a temporada tão cedo, mas é de se esperar que a espera não seja tão grande quanto a que experimentamos em anos anteriores.

No Brasil, Rick and Morty pode ser assistido por meio do HBO Max. Veja o tuite do roteirista, abaixo.

Season 8 of the Rick and Morty Writer’s Room STARTS TODAY! — Rob Schrab (@RobSchrab) May 16, 2022

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.