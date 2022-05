Roteirista foi demitida de Grey’s Anatomy após supostamente fingir ter câncer

Escândalo nos bastidores de Grey’s Anatomy. A roteirista Elisabeth Finch foi afastada após preocupações surgirem sobre ela ter inventado detalhes sobre a história pessoal dela, que envolve diagnóstico de câncer.

Conforme o THR (via Insider), ela acabou decidindo sair da série após a emissora ABC e a produtora Shondaland proporem que Finch se consultasse com um médico selecionado por ambas as partes.

A roteirista recusou e preferiu afastar-se do programa. Depois disso, a Disney (dona da ABC) suspendeu as investigações sobre o passado médico dela.

Previamente, a roteirista de Grey’s Anatomy alegou ter passado por quimioterapia após contrair câncer, ter perdido um fígado e parte da perna.

Roubou história da esposa

As suspeitas sobre ela inventar o histórico médico aparentemente surgiram depois da ex-esposa de Finch, Jennifer Beyer, entrar em contato com os executivos por trás de Grey’s Anatomy para alertá-los sobre as “supostas mentiras” da roteirista.

Beyer, conforme o THR, teria percebido “similaridades entre a história que Finch contou aos colegas dela e a própria história de Beyer”, que teve câncer.

Pode ser que Finch tenha escolhido detalhes sobre o histórico médico da esposa a fim de enganar os colegas e avançar na própria carreira.

Vale apontar, no entanto, que tudo são alegações por enquanto, visto que não foi provado que a roteirista de Grey’s Anatomy efetivamente mentiu sobre o histórico médico dela.

No Brasil, Grey’s Anatomy é exibida pelo Star+ e pelo canal Sony.