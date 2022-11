Roteirista se arrepende de história de The Big Bang Theory após Young Sheldon

A série Young Sheldon, prelúdio da sitcom The Big Bang Theory, está exibindo sua sexta temporada na HBO Max, e se aproximando de acontecimentos importantes.

“Sheldon Cooper tem 9 anos e salta quatro cursos para entrar diretamente no instituto, juntamente com seu irmão mais velho, mas menos inteligente do que ele. A vida no ensino médio não será fácil: seus pares, seus pais e seus vizinhos não o entendem”, diz a sinopse.

O elenco do seriado conta com Iain Armitage, Zoe Perry, Lance Barber, Annie Potts, Montana Jordan, Raegan Revord, e outros.

Enquanto está chegando perto do fim, um dos roteiristas da série original revelou que se arrepende de história de The Big Bang Theory após Young Sheldon.

A traição do pai de Sheldon é iminente

Steve Molaro, roteirista de The Big Bang Theory, lamentou o fato de Young Sheldon não conseguir outro meio de abordar sobre a traição de George.

O pai de Sheldon traiu Mary, a vilã da série, como revelado uma vez na série original. Conforme revelado no livro The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series, o roteirista não gosta do fato dessa narrativa sombria em uma comédia familiar (via ScreenRant).

“Acho que a verdadeira resposta é que estávamos apenas tentando encontrar uma maneira de adicionar algum peso e importância à cena quando ele disse isso, e essa foi uma maneira de fazê-lo. Se eu soubesse que isso teria um impacto no jovem Sheldon, poderia ter pensado duas vezes”, disse ele.

Sheldon contou para Penny na 10ª temporada que viu seu pai na cama com outra mulher, e isso quando ainda tinha 13 anos.

Desde então, Sheldon começou a bater na porta três vezes, apenas para ter a certeza de que não viu algo que não era para ver.

Na atual temporada de Young Sheldon, o personagem tem cerca de 12 ou 13 anos, e a traição deve ser mostrada nos próximos episódios.

George acabou tendo uma atração por Brenda Sparks, sua vizinha, conforme é indicado na série. Ele pode estar gostando ainda de outras mulheres, além de sua esposa.

Young Sheldon acabou quebrando a continuidade de sua série original algumas vezes. No entanto, é bem possível que a traição não ficará de fora e será mostrada ao público.

Young Sheldon e The Big Bang Theory estão disponíveis no HBO Max.

