Roteiro de reboot de Blossom já está pronto, diz Mayim Bialik

Um reboot de Blossom está a caminho, ao passo que Mayim Bialik, que estrelou o papel titular da sitcom dos anos 1990, informou que o roteiro do piloto já está pronto.

Segundo a atriz, também conhecida por viver Amy em The Big Bang Theory, o criador da série, Don Reo, escreveu um piloto para o reboot.

“A série deveria ser O Apanhador no Campo de Centeio sobre uma garota, o que era incomum. E gostaríamos de fazer um reboot que seja incomum. Gostaríamos de fazer com apenas uma câmera”, disse Bialik. “Todo o elenco está a bordo.”

Blossom pode demorar

No entanto, parece que levará mais tempo para fazer as coisas acontecerem do que eles esperavam.

“É um conjunto de conversas com a Disney porque há muita burocracia e muita complexidade”, explicou a atriz de The Big Bang Theory. “É complicado.”

Bialik revelou em um post no Instagram este mês que o reboot de Blossom está em andamento depois de falar sobre isso durante uma aparição que ela e Reo fizeram na Universidade Bryant de Rhode Island.

“Tony Thomas, que foi o nosso produtor executivo original, está a bordo. Paul Witt faleceu, mas acreditamos que Paul esteve conosco esse tempo todo”, disse Bialik.

Não há data para o reboot de Blossom, que ainda não foi aprovado por qualquer emissora.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.