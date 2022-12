Ruído Branco: Conheça o filme da Netflix com astros da Marvel e Star Wars

Após trabalharem juntos em História de um Casamento, Adam Driver e Noah Baumbach lançam um novo filme na Netflix: Ruído Branco. Vamos ver do que se trata o longa-metragem.

“Uma família tenta lidar com os conflitos da vida em meio a questões filosóficas e universais como amor, morte e felicidade em um mundo de incertezas”, diz a sinopse oficial.

Baseado no romance homônimo de Don DeLillo de 1985, Ruído Branco é do aclamado roteirista e diretor Noah Baumbach (História de um Casamento, Frances Ha).

É a primeira vez que Baumbach trabalha com uma adaptação em vez de um roteiro original.

Além de estrear na Netflix, o longa-metragem também está sendo exibido em alguns cinemas selecionados nos EUA.

O trailer do filme pode ser assistido, abaixo.

Mais sobre Ruído Branco na Netflix

No presente momento, Ruído Branco não está sendo exatamente aclamado pela crítica especializada. O filme conquistou meros 63% de aprovação no Rotten Tomatoes, com 184 críticas contabilizadas.

“Ruído Branco pode ocasionalmente lutar com seu material de origem supostamente não filtrável, mas Noah Baumbach consegue encontrar o coração humorístico de sua história surpreendentemente oportuna”, diz o consenso da crítica.

O elenco do filme da Netflix conta com Adam Driver, Greta Gerwig, Don Cheadle, Madison Gaughan, dentre outros.

Ruído Branco já está disponível na Netflix.

