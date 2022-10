Sagrada Família: Drama da Netflix é inspirado em história real?

Recém-chegada ao catálogo brasileiro da Netflix, Sagrada Família se tornou um verdadeiro fenômeno na plataforma. A série superou alguns dos maiores sucessos do streaming, garantindo posições de destaque no Top 10. Quem já conferiu todos os 8 episódios da 1ª temporada quer saber: a série é baseada em eventos reais?

“Uma família com um segredo perturbador recomeça a vida em Madri, onde novas relações complicam seus planos e fazem o passado vir à tona”, afirma a sinopse oficial de Sagrada Família.

Continua depois da publicidade

Criada por Manolo Caro, a produção espanhola tem Najwa Nimri – a Alicia Sierra de La Casa de Papel – como protagonista. O elenco conta também com Carla Campra e Iván Pellicer.

Revelamos abaixo tudo que os espectadores de Sagrada Família precisam saber sobre as inspirações da série na Netflix; confira.

Conheça as interessantes inspirações de Sagrada Família na Netflix

A série espanhola Sagrada Família chegou ao catálogo brasileiro da Netflix em 14 de outubro. Menos de uma semana depois, a série já figura no Top 10 do streaming.

Até o fechamento dessa matéria, Sagrada Família aparece na posição Número 5 do ranking, ultrapassando sucessos como A Imperatriz e O Clube da Meia-Noite.

Diferentemente do que muitos fãs imaginam, Sagrada Família não é baseada em uma história real.

Porém, para criar a trama da série, o produtor Manolo Caro se inspirou nas experiências de suas amigas e colegas.

O roteirista decidiu criar a série após conversar com uma amiga que decidiu ter filhos por meio da “barriga de aluguel”.

Para o criador da série, esse foi um momento de revelação. A partir do relato da amiga, Caro passou a refletir sobre como são formadas diferentes unidades familiares, e como as pessoas lidam com o conceito de “família” cada vez mais fluido.

Através das personagens de Sagrada Família, Manolo Caro aborda os desafios da barriga de aluguel e o desenvolvimento de novas formas de maternidade.

Como as protagonistas da série são todas mães com famílias únicas, a ideia do que constitui uma família é explorada em grande detalhe.

Uma das temáticas mais importantes da série é o conceito de “segredo”. O medo do julgamento da sociedade faz algumas das personagens esconderem segredos inocentes – mas que não seriam encarados com naturalidade pelo público em geral.

Com isso, Manolo Caro mostra como as pessoas gostam de julgar as outras, mesmo sem serem afetadas pelas atitudes alheias.

Além disso, esse julgamento se estende por todas as relações que são consideradas “anormais” de acordo com as pré-concepções antiquadas da sociedade. Quem não se encaixa nos dogmas acaba sendo vítima de preconceito e intolerância.

A 1ª temporada de Sagrada Família, com a estrela de La Casa de Papel como protagonista, já está disponível na Netflix.

Sobre o autor Alexandre Guglielmelli Formado pela PUC Minas, sou especialista em filmes de terror, reality shows e cultura pop. Nas horas vagas, gosto de escrever e oferecer indicações de filmes e séries para os amigos.