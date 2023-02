Sam Smith vai aparecer na série And Just Like That

Sam Smith fará uma participação especial na 2ª temporada da série And Just Like That… Detalhes sobre o personagem permanecem em sigilo.

O cantor anunciou a novidade no Instagram – que foi compartilhada pela conta oficial da série – com uma foto em que aparece no set da atração.

“Preparando algo unholy (profano) no set”, disse Smith, fazendo referência à sua música vencedora do Grammy “Unholy”.

Derivada de Sex And The City, And Just Like That… conta com os retornos de Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis.

And Just Like That está disponível na HBO Max. Não há previsão de estreia para a 2ª temporada.

Sobre o autor Diego Almeida Fundador do site, gosto de escrever, sou amante ávido por cinema, mas também adoro acompanhar uma boa série de TV.