Sandman: A conexão com Adão Negro que você não conhecia

Sandman, da Netflix, é uma adaptação surpreendentemente fiel das histórias em quadrinhos, mas alguns elementos acabaram sendo alterados.

Por exemplo: as histórias em quadrinhos apresentam muito mais conexões com o Universo DC em geral, enquanto a série de Sandman acontece em seu próprio universo.

No entanto, ainda assim, a adaptação manteve alguns personagens que tinham conexões com outros super-heróis da DC.

É o caso de Lyta e Hector. Nos quadrinhos, eles são os super-heróis conhecidos como Fúria e Escaravelho de Prata.

Além disso, eles são filhos de populares personagens da DC. Lyta é filha das versões da Mulher-Maravilha e de Steve Trevor da Terra-2, enquanto Hector é filho do Gavião Negro e da Mulher-Gavião.

Relação com a Sociedade da Justiça, que estará em Adão Negro

Ambos são personagens com uma ligação com a Sociedade da Justiça, o que curiosamente cria uma relação com Adão Negro, longa-metragem com Dwayne Johnson, mesmo que essas histórias aconteçam em universos separados.

Adão Negro apresentará, pela primeira vez, a Sociedade da Justiça no cinema, com a equipe sendo considerada a mais antiga dos quadrinhos da DC.

Obviamente, nada disso terá impacto em Sandman, já que, como mencionamos, a série acontece em um universo totalmente separado.

Ainda assim, é interessante que o Universo DC ainda tenha uma sombra no enredo de Sandman, mesmo que sem nenhuma grande conexão direta.

Sandman está disponível na Netflix.

