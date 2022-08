Sandman: A doença do sono aconteceu de verdade

Durante a 1ª temporada de Sandman, uma das tramas mais importantes envolve a Doença do Sono – que é causada pela prisão de Sonho e sua ausência no Sonhar. Além de Unity Kinkaid, a enfermidade faz inúmeras vítimas no mundo todo. O que muitos fãs não sabem é que essa doença não é apenas uma criação da Netflix: ela aconteceu de verdade.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman.

Liderado por Tom Sturridge (Mary Shelley), o elenco de Sandman conta com Gwendoline Christie (Game of Thrones), Kirby Howell-Baptiste (Cruella), Boyd Holbrook (Narcos), Charles Dance (Mank), Mark Hamill (Star Wars) e David Thewlis (Harry Potter).

Explicamos abaixo tudo que você precisa saber sobre as inspirações reais da Doença do Sono de Sandman; confira.

Doença do Sono de Sandman ocorreu no século XX

Para criar a Doença do Sono de Sandman, Neil Gaiman, aparentemente, se inspirou em uma epidemia real que ocorreu em 1916 – o mesmo ano em que Sonho é capturado pelo ocultista Roderick Burgess.

Conhecida como encefalite letárgica, essa doença causa uma inflamação no cérebro que leva a um “sono eterno”.

Na vida real, essa enfermidade afligiu de 5 a 10 milhões de pessoas – e matou cerca de metade dos infectados.

O vírus que causa a encefalite letárgica nunca foi claramente identificado. Curiosamente, muitas pessoas que se recuperaram da doença foram posteriormente incapacitadas por uma síndrome paralítica no estilo da Doença de Parkinson.

Dr. Oliver Sacks, um respeitado neurologista britânico, escreveu o livro “Awakenings” (Despertares) sobre a doença. Eventualmente, o livro serviu como base para o filme homônimo, lançado em 1990 e protagonizado por Robin Williams.

Com uma perspectiva bastante engenhosa, Neil Gaiman associou a doença da vida real com a prisão de Sonho em Sandman.

A epidemia do sono chegou ao fim em 1927, sem razão aparente. Milhares de infectados foram colocados em instituições de tratamento contínuo. Basicamente, eles ficaram presos nos próprios corpos – assim como aconteceu com Unity Kinkaid em Sandman.

Infelizmente, a medicina não foi capaz de criar um tratamento efetivo para a doença. Muitos enfermos que conseguiram superar a epidemia, voltaram a estados catatônicos em um período de poucos dias.

A Doença do Sono assolou o mundo inteiro entre 1916 e 1927. Desde então, médicos especulam sobre sua origem e término. Para muitos cientistas, o vírus da encefalite letárgica está apenas dormente. Ou seja: pode retornar a qualquer momento.

Enquanto isso, você pode conferir todos os episódios de Sandman na Netflix. Baseada na obra de Neil Gaiman, a série tem tudo para ser renovada para a 2ª temporada.

