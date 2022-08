Sandman: A referência poética que você não percebeu na série da Netflix

Alerta de spoilers

Sandman chegou ao catálogo da Netflix, contando a história de Sonho, ou Morpheus, o Senhor dos Sonhos. Um dos episódios conta com uma referência que muitos podem ter deixado passar.

A série da Netflix é notavelmente fiel ao texto original de Gaiman. De fato, embora haja um personagem importante da DC Comics faltando na primeira temporada de Sandman, o seriado não apenas apresenta muitas das figuras icônicas que foram introduzidas pela primeira vez nos quadrinhos originais de Gaiman, mas também traz algumas de suas interações mais memoráveis.

A série oferece muitos momentos para os fãs de seu material de origem ficarem obcecados. E ainda inclui uma conversa de taverna notável entre o Sonho e um certo dramaturgo famoso, um dos muitos easter eggs que podem passar batidos na primeira temporada de Sandman.

O sexto episódio de Sandman da Netflix leva os espectadores do programa ao passado. Em sua segunda metade, o episódio segue o Sonho de Tom Sturridge depois que ele decide tentar se reunir com Hob Gadling (Ferdinand Kingsley), um humano imortal com quem ele se encontra a cada 100 anos nos últimos séculos.

Enquanto ele tenta procurá-lo nos dias modernos, Sandman volta no tempo para mostrar todas as conversas que Sonho e Hob tiveram ao longo dos anos.

É durante seu terceiro encontro que Morpheus ouve uma conversa entre dois dramaturgos, um dos quais se chama Will Shaxberd (Samuel Blenkin).

Ele é, claro, a interpretação da série de William Shakespeare, cujo sobrenome às vezes foi escrito “Shaxberd” durante sua vida. Sonho, ao ouvir sobre o desejo de Shaxberd de escrever grandes peças, se aproxima dele e pergunta se ele realmente deseja “criar novos sonhos para estimular as mentes dos homens”.

A referência escondida em Sandman

A cena foi tirada diretamente da série de quadrinhos original Sandman de Neil Gaiman, mas sua inclusão na adaptação da Netflix está levando alguns fãs a descobrir um detalhe divertido sobre isso pela primeira vez.

Um espectador até foi ao Twitter para admitir que eles apenas perceberam que a primeira conversa de Sonho e Shaxberd foi escrita inteiramente em pentâmetro iâmbico, também conhecido como estrutura rítmica que Shakespeare frequentemente empregava em seus poemas e peças.

O uso do estilo faz com que cada linha seja composta por cinco pés iâmbicos, que são essencialmente pares de sílabas átonas e tônicas. Muitas das linhas mais famosas de Shakespeare são escritas em pentâmetro iâmbico, incluindo “Devo te comparar a um dia de verão?” (via Looper).

O detalhe em questão foi confirmado no Twitter pelo próprio Gaiman, que respondeu ao tweet do fã mencionado simplesmente escrevendo: “Grande sorriso”.

Sandman está agora disponível pela Netflix.

