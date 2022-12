Sandman: Ator que viveu Coríntio responde se estará na 2ª temporada

Sandman é um dos maiores sucessos da Netflix no ano. A série se tornou um fenômeno ao apresentar o universo de Neil Gaiman, criado para a DC, pela primeira vez em live-action. Com a segunda temporada garantida, o ator que viveu o Coríntio responde se estará no novo ano.

Boyd Holbrook, que interpretou o personagem e um dos vilões da série, revelou se é possível que o Coríntio possa retornar de alguma forma.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse.

O elenco conta com Tom Sturridge como Sonho, David Thewlis no papel de Doutor Destino, Jenna Coleman como Johanna Constantine, Gwendoline Christie vivendo Lucifer, e muitos outros astros.

Astro ainda não foi chamado para a 2ª temporada

Em entrevista ao Entertainment Weekly, Holbrook disse que o aspecto de reencarnação de Coríntio é empolgante. Ele comentou que o personagem poderia reencarnar em uma pessoa legal.

“Acho que o aspecto da reencarnação é realmente empolgante porque você já definiu o Coríntio como esse cara mau, mas se ele reencarnou como um cara legal, você sempre se pergunta se é real ou não”, disse o ator.

“Acho que você terá pessoas no anzol. Você pode enrolá-los para frente e para trás e realmente brincar com isso. Acho que vai ser ainda melhor, na verdade”, concluiu.

Holbrook ainda comentou que acompanhar as informações da segunda temporada de Sandman, mas ainda não recebeu nenhuma ligação da Netflix para retornar.

“Tenho recebido algumas informações sobre isso. Acho que voltaremos talvez no próximo ano para começar a fazer algumas coisas, mas não sei quando eles vão me ligar”, disse ele.

“Pode ser na segunda temporada ou a terceira temporada, mas eu amo que o Coríntio tenha causado impacto e que as pessoas gostem”, revelou o ator.

Sandman está disponível na Netflix.

