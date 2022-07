Sandman confronta irmão em nova imagem da série; veja

A série Sandman, uma das mais aguardadas do ano, teve uma nova imagem revelada, com o personagem confrontando seu próprio irmão.

Interpretado por Tom Sturridge, Morpheus está frente a frente com Desejo, do ator Mason Alexander Park, um de seus irmãos na série (via Comic Book Movie).

Nos quadrinhos escritos por Neil Gaiman, os personagens não se dão bem. A relação entre os dois será mostrada em tela como na HQ.

Morpheus é o irmão mais velho de Desejo, mas Destino é o mais velho de toda a família dos Perpétuos, composta ainda por Morte, Delírio e Desespero.

Veja a imagem, abaixo.

Mais sobre Sandman

Os quadrinhos de Sandman tiveram autoria de Neil Gaiman. Ele é um dos principais produtores da adaptação publicada pela Vertigo Comics, selo da DC.

“Uma mistura de mitos modernos e fantasia sombria de Neil Gaiman que segue pessoas e lugares afetados por Morpheus, o Rei dos Sonhos, enquanto ele conserta os erros cósmicos – e humanos – que ele cometeu durante sua vasta existência”, diz a sinopse.

David S. Goyer escreve junto de Neil Gaiman, e Allan Heinberg é o showrunner da série, a mais cara da DC.

O elenco é composto por Tom Sturridge, Charles Dance, Boyd Holbrook, Vivienne Acheapong, Sanjeev Bhaskar, Gwendoline Christie, Davud Thewlis, entre outros.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

