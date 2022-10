Sandman: Criador explica mudança no arco de Calíope

Os fãs de Sandman ficaram muito empolgados com o lançamento surpresa do episódio 11 na Netflix, que chegou duas semanas depois da estreia da 1ª temporada. O episódio trouxe a personagem Calíope, mãe do filho de Sonho, e Neil Gaiman admitiu que mudou algumas coisas nela para a série.

Orpheu, filho de Calíope e Sandman, é muito importante nos quadrinhos, o chefe da série, Allan Heinberg, revelou que já tem um ator em mente para o papel caso a 2ª temporada seja aprovada.

Continua depois da publicidade

“Eu não sei se tenho permissão de dizer, mas nós conversamos sobre uma pessoa que nós botamos muita fé. E nós tivemos aquelas conversas, e se tivermos uma segunda temporada, nós adoraríamos poder escalar essa pessoa. Nós estamos concebendo a temporada toda com essa pessoa em mente.”

Quando foram levar a história da prisão de Calíope para as telas, o escritor Neil Gaiman e Heinberg ficaram surpresos com o quão pouco precisou ser mudado do material original. Heinberg lamentou ao CBR sobre isso.

“Ficamos um pouco tristes que tão pouco mudou desde 1989 em termos de como o mundo trata as mulheres”, disse o produtor. Mas dessa vez, Gaiman estava determinado em fazer com que Calíope não fosse mais que apenas uma vítima em sua própria história.

A mudança de Gaiman na Calíope da série

A decisão de não mostrar graficamente o abuso sexual na série foi feita logo de cara, mas Neil Gaiman queria fazer mais para mostrá-la como uma heroína. Uma das formas de fazer isso foi mostrar ela tomando a decisão de contatar Morpheus, ao invés dele apenas aparecer para resgatá-la como nos quadrinhos.

A atitude em questão é mostrada brevemente no episódio, quando Calíope sai escondida do quarto quando seu Richard Madoc, seu captor, está distraído. Ela vai até uma escrivaninha e começa a escrever em um pedacinho de papel, mas Madoc aparece logo em seguida, e lê o nome Morpheus.

Segundo Henberg, a ideia dessa pequena mudança veio de Gaiman: “Foi ideia dele ter ela tentando escapar, foi pura invenção do Gaiman.[…] Esse é o momento que não está no livro, e eu amei que veio diretamente de Neil. Isso trouxe Morpheus e a ideia de Morpheus na história ainda mais cedo, e ajudou a tornar uma história de Sandman no contexto da série.”

A 1ª temporada de Sandman está inteira na Netflix.

Sobre o autor Gabriel Soldeira