Sandman da Netflix é tão fiel às HQs que até recria um erro delas

Sandman é uma das séries mais aguardadas da Netflix. Parece que o seriado será realmente muito fiel aos quadrinhos originais.

O co-criador de Sandman, Neil Gaiman, revelou recentemente que a adaptação da Netflix recria deliberadamente um erro dos quadrinhos no design de um de seus sets.

Gaiman explicou por que a série altamente antecipada intencionalmente erra o mesmo detalhe pequeno, mas crucial, em um post no Tumblr.

“Há pessoas que perguntam o quanto estamos comprometidos com os quadrinhos”, escreveu ele. “E a resposta é, comprometidos o suficiente para realmente deixar um erro dos quadrinhos para mostrar que estamos prestando atenção”.

A publicação é acompanhada por uma imagem tirada de uma cena entre Sonho (Tom Sturridge) e Desejo (Mason Alexander Park) e os painéis de quadrinhos de Gaiman e do artista Mike Dringenberg, que inspirou o momento.

No fundo da imagem, a galeria de Desejo é visível e exibe os sigilos de The Endless na ordem errada, com o ankh da Morte aparecendo antes do livro de Destino.

Gaiman realmente quer fidelidade na série

Gaiman também confirmou recentemente que The Sandman usará a pronúncia correta do nome de Johanna Constantine . O roteirista assegurou aos fãs que ela será chamada de “Constan-TYNE” e não “Constan-TEEN”.

“Alan Moore nomeou e co-criou [John Constantine, que inspirou Johanna], e foi assim que ele pronunciou”, disse Gaiman, referindo-se à estreia do personagem original de Constantine em Swamp Thing #37 por Moore, Rick Veitch e John Totleben.

Assim sendo, parece que a série da Netflix será bastante fiel ao material original. Resta aguardar para saber se o seriado será tão bom quanto as graphic novels.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

