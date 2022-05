Sandman: Foto da série da Netflix detalha visual de Morpheus

Os fãs estão muito ansiosos para a estreia da nova série de Sandman pela Netflix, mas as novidades parecem estar chegando lentamente ao público.

Nesta quinta-feira, 12 de maio, os espectadores ansiosos puderam dar uma olhada no visual do personagem Morpheus, interpretado por Tom Sturridge.

A imagem inédita foi compartilhada pela Entertainment Weekly e mostra Morpheus vestindo uma espécie de manto preto e segurando o seu capacete, um dos três totens de seu poder.

Ao que tudo indica, a foto deve ser da segunda metade da primeira temporada, quando Morpheus já recuperou o capacete das profundezas do inferno.

Confira a imagem logo abaixo:

Um processo e tanto

Ainda no Entertainment Weekly, o autor Neil Gaiman comentou sobre o processo de escolha do ator que interpretaria Morpheus:

“Acho que vi pessoalmente umas 1500 audições para Morpheus. Hesito em imaginar quantas Lucinda Syson e sua equipe viram. Tendo assistido a todas as outras audições, pudemos ir à Netflix e dizer: ‘É o Tom. Sabemos que é o Tom’.”

O processo de seleção foi longo, mas Tom Sturridge não tem do que reclamar:

“Era totalmente necessário, porque este é um personagem que é tão amado – por mim mais do que qualquer um. Isso requer que você passe um tempo com um ser humano para descobrir se ele pode viver de acordo com o sonho que você tem de quem ele é… Acho que Sandman permeia a cultura. Até o nome Morpheus, Rei dos Sonhos, meio que me assombrou na minha juventude.”

Mais sobre Sandman

Sandman acompanha a história de Sonho, um dos sete perpétuos que é preso pela humanidade no lugar da irmã Morte. Um grupo queria ela para conseguir a imortalidade.

Nos quadrinhos da DC, Sandman cria Lucifer. Mas, na Netflix, as séries não terão conexão, o que faz com que Tom Ellis não retorne ao papel.

A série de Sandman está sendo desenvolvida por Allan Heinberg, que também será o showrunner. Gaiman é produtor executivo.

Neil Gaiman, criador dos quadrinhos, está trabalhando na produção da Netflix.