Sandman: Morpheus e Morte aparecem em novas imagens da série; veja

Sandman, a próxima série da Netflix, ganhou novas imagens, destacando Morpheus e Morte.

O Entertainment Weekly divulgou fotos inéditas da série que adapta o famoso título nos quadrinhos da DC/Vertigo. Tom Sturridge e Kirby Howell-Baptiste vivem Morpheus e Morte, respectivamente.

A atriz comentou sobre viver Morte, uma personagem muito importante nos quadrinhos de Neil Gaiman, e favorita dos fãs. Ela revela que Morte não estará apenas no fim, mas, também, no começo da vida.

“Na maioria das vezes, quando vemos uma representação da Morte, é tão focada no fim. Mas esse personagem diz: ‘Eu estava lá no começo e estarei lá no final’. A morte nasce da vida”, disse ela.

“Acho que há algo muito bonito e cíclico sobre sua posição no mundo, porque é muito sobre a jornada completa para a qual ela está lá. Isso se presta a uma energia mais feminina. É muito mais estimulante o lado carinhoso da Morte do que já vimos antes.”, concluiu.

Veja as imagens, abaixo.

Gaiman realmente quer fidelidade na série

Gaiman também confirmou recentemente que The Sandman usará a pronúncia correta do nome de Johanna Constantine . O roteirista assegurou aos fãs que ela será chamada de “Constan-TYNE” e não “Constan-TEEN”.

“Alan Moore nomeou e co-criou [John Constantine, que inspirou Johanna], e foi assim que ele pronunciou”, disse Gaiman, referindo-se à estreia do personagem original de Constantine em Swamp Thing #37 por Moore, Rick Veitch e John Totleben.

Assim sendo, parece que a série da Netflix será bastante fiel ao material original. Resta aguardar para saber se o seriado será tão bom quanto as graphic novels.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

