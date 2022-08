Sandman: Nova cena destaca Sonho e Merv Pumpkinhead

A série Sandman está quase estreando na Netflix, e o streaming divulgou uma nova cena entre o personagem Sonho e Mervyn Pumpkinhead.

Sendo dublado pelo eterno Luke Skywalker e o Coringa das animações e jogos, Mark Hamill, Mervyn é um dos personagens mais curiosos dos quadrinhos de Neil Gaiman.

A cena destaca uma conversa entre o personagem com Sonho, com Mervyn relatando que possui problemas em The Dreaming (via Super Hero Hype).

O mundo comandado por Morpheus começa a se destruir, e Mervyn está preocupado com o que pode acontecer, mesmo com a presença de seu chefe.

Veja a cena, abaixo.

Mais sobre Merv de Sandman

Merv é um sonho cansado, conforme o Guia dos Quadrinhos. Como o nome já deixa claro, ele tem uma cabeça de abóbora, mas isso pode mudar conforme quem sonha.

O personagem é baseado em Jack Pumpkinhead, personagem criado por L. Frank Baum, mesmo autor de O Mágico de Oz.

A primeira aparição de Mervyn foi em The Sandman #5. Ele aparece dirigindo um ônibus a fim de ajudar Sonho na sua busca.

Merv parece ser responsável pela construção e demolição do Sonhar, embora muitas vezes ele se queixa de seu trabalho.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

Sobre o autor Gabriel Silveira Estudante de jornalismo, apreciador da Sétima Arte e o maior fã do Batman de todos os tempos.