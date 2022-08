Sandman: Que horas a 1ª temporada sai na Netflix

Sandman chega amanhã (05) à Netflix, depois de muita espera. Com isso, fica a questão: que horas exatamente a primeira temporada estreia na plataforma de streaming? Veremos isso agora.

Assim como as outras séries originais da Netflix, Sandman lançará todos os episódios da primeira temporada simultaneamente na plataforma.

A produção deve ficar disponível no catálogo da plataforma a partir das 4h da manhã, então quem madrugar já vai poder maratonar logo cedo.

Vale apontar que essa primeira temporada conta com 10 episódios ao todo.

Conheça a história ousada de Sandman na Netflix

Sandman foca na história do protagonista Sonho – uma poderosa entidade mística que também é conhecida como Morpheus, Rei dos Sonhos e, como indica o próprio título, Sandman (Homem da Areia).

O protagonista é um dos Sete Perpétuos, seres imortais que dominam alguns dos mais importantes aspectos da existência humana. Além de Sonho, o grupo é formado por Destino, Morte, Destruição, Desejo, Desespero e Delírio.

A trama tem início com a captura de Sonho pela Ordem dos Antigos Mistérios – e chega ao ápice com a fuga do Perpétuo e sua batalha para restaurar o Reino dos Sonhos.

“Após anos aprisionado, Morpheus, o Rei dos Sonhos, embarca em uma jornada entre mundos para recuperar o que lhe foi roubado e restaurar seu poder”, afirma a sinopse oficial de Sandman na Netflix.

A 1ª temporada de Sandman, com 10 episódios, estreia na Netflix em 5 de agosto de 2022 (sexta-feira).

