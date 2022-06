Sandman quebra um recorde entre séries da DC

Aguardado lançamento da Netflix, Sandman é uma série baseada em quadrinhos da Vertigo, que é um selo da DC.

Portanto, tecnicamente, também é uma série da DC. E de grande destaque, inclusive. De acordo com o Hollywood Reporter, a Warner Bros. TV revelou que Sandman é a mais cara série baseada em quadrinhos da DC.

O valor exato do orçamento não foi divulgado. No entanto, parece que Sandman custou bem mais do que as outras adaptações do tipo da DC.

Isso pode ser, em parte, porque a produção teve o apoio da Netflix. É curioso que Sandman seja lançada pela gigante do streaming, já que os projetos da DC, em geral, estão sendo adicionados ao catálogo da HBO Max, que é da Warner Bros.

Aclamada obra de Neil Gaiman

Os quadrinhos de Sandman tiveram autoria de Neil Gaiman. Ele é um dos principais produtores da adaptação.

Sandman acompanha a jornada de Morpheus, o mestre dos sonhos. O personagem será interpretado por Tom Sturridge.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

