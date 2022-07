Sandman: Sonho tem uma missão no trailer épico da Netflix

A Netflix divulgou o novo trailer de Sandman durante a San Diego Comic-Con 2022, revelando muito mais sobre a aguardada série.

“Um outro mundo nos aguarda quando fechamos os olhos para dormir: um lugar onde Sandman, o Senhor dos Sonhos (Tom Sturridge), dá forma aos nossos mais profundos medos e fantasias”, começa a descrição da série.

Continua depois da publicidade

“Quando Sonho é capturado e fica preso por um século, sua ausência desencadeia uma série de consequências tanto no mundo dos sonhos quanto no mundo desperto. Para restabelecer a ordem, ele precisa cruzar diferentes mundos e linhas do tempo para consertar os erros de sua longa existência, encontrando pelo caminho velhos amigos e inimigos, e também conhecendo novas figuras – cósmicas e humanas”, continua a descrição.

Vale ressaltar o alto valor de produção da série. Parece que a Netflix realmente não está poupando esforços.

Veja o trailer, abaixo.

Mais sobre Sandman

Os quadrinhos de Sandman tiveram autoria de Neil Gaiman. Ele é um dos principais produtores da adaptação publicada pela Vertigo Comics, selo da DC.

“Uma mistura de mitos modernos e fantasia sombria de Neil Gaiman que segue pessoas e lugares afetados por Morpheus, o Rei dos Sonhos, enquanto ele conserta os erros cósmicos – e humanos – que ele cometeu durante sua vasta existência”, diz a sinopse.

David S. Goyer escreve junto de Neil Gaiman, e Allan Heinberg é o showrunner da série, a mais cara da DC.

O elenco é composto por Tom Sturridge, Charles Dance, Boyd Holbrook, Vivienne Acheapong, Sanjeev Bhaskar, Gwendoline Christie, Davud Thewlis, entre outros.

Sandman chega ao catálogo da Netflix em 5 de agosto.

Sobre o autor Guilherme Coral Refugiado de uma galáxia muito muito distante, caí neste planeta do setor 2814 por engano. Fui levado, graças à paixão por filmes e séries, ao curso de Cinema e Audiovisual e atualmente me aventuro pela faculdade de Jornalismo.