Sandra Oh se reúne com antigas colegas de Grey’s Anatomy

Os fãs de Grey’s Anatomy talvez nunca vejam o retorno de Sandra Oh como a Dra. Cristina Young, mas esta semana a atriz se reuniu com sua ex-parceira de elenco Chandra Wilson e a criadora da série Shonda Rhimes.

Sandra passou tempo com suas antigas colegas de trabalho quando todas elas compareceram à cerimônia Primetime do Emmy no dia 12 de setembro.

Wilson e Rhimes estavam alí para apresentar prêmios na cerimônia, enquanto Oh foi indicada como Melhor Atriz em Série Dramática, por seu papel em Killing Eve, premio que acabou indo para Zendaya por Euphoria.

Um post nas redes sociais feito pela produtora de Shonda, Shondaland, celebrou o encontro com uma foto e a legenda “Nós amaríamos ver isso.”

Sandra Oh voltaria para Grey’s Anatomy?

Mesmo não sendo a primeira vez que a equipe de Grey’s Anatomy tenha demonstrado interesse no retorno de Oh para o elenco fixo da série, a atriz já mostrou relutância sobre o assunto em uma entrevista ao Los Angeles Times.

“Eu deixei aquele show, meu Deus, quase sete anos atrás. Então, na minha mente, já foi. Mas para muitas pessoas ainda está bem vivo. E enquanto eu entendo e amo isso, eu segui em frente.” Revelou a atriz.

Oh também convidou o público que gosta de seu trabalho à acompanhar seus novos projetos: “Então, por favor venham comigo para Killing Eve e para The Chair e para os outros projetos. Venham ver os personagens que estou interpretando que são muito mais integrados na experiência asiática americana.”

Enquanto Killing Eve pode ser assistido pelo Globoplay e The Chair está disponível na Netflix, as temporadas de Grey’s Anatomy, incluindo as com a presença de Sandra Oh, podem ser conferidas na Star+.

